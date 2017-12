Simeone: "Más allá de lo que suceda en el otro partido, nosotros tenemos que ganar"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, recalcó que "más allá de lo que suceda en el otro partido", del cual dependen los rojiblancos para lograr el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones, el objetivo del equipo es "hacer un muy buen partido" ante un Chelsea que es primero de grupo "por sus méritos".

El técnico argentino no quiso tildar de "fracaso" ni "sorpresa" el hecho de que los colchoneros no logren avanzar en la máxima competición europea, alegando que no le gusta hablar de "supuestos" y prefiere esperar a lo que suceda en el decisivo encuentro. "No puedo decir si no clasificarnos sería un fracaso o una sorpresa porque es algo que no ha sucedido y no me gusta hablar de supuestos", indicó.