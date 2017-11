Simeone: "Griezmann es el jugador más desequilibrante que tenemos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que se imagina "un derbi parecido" contra el Real Madrid a los que ha vivido desde su llegada al banquillo, con "tensión, ansiedad y ambición" y ante un rival que "más allá de un resultado más o menos, son los mejores", mientras que recalcó el papel de Antoine Griezmann, "el jugador más desequilibrante" con el que cuentan, pese a que lo están haciendo bien sin que el francés haya alcanzado "su mejor momento".

"Creo que siempre los partidos clásicos en cualquier país siempre tienen tensión, motivación, ilusión, donde convive la ansiedad y la ambición por hacerlo bien. Desde que llegué casi todos los derbis han sido parecidos, con necesidades, búsquedas, y no me imagino algo diferente", señaló Simeone este viernes en rueda de prensa.

"Un gol puede cambiar una crítica, una forma de verlo todo y ya ni hablar el ganar. En consecuencia, lo que no sea ganar para equipos importantes les expone a la crítica, el presente es el que nos mantiene con la ansiedad", añadió el 'Cholo'.

Además, lanzó un mensaje sobre la política de fichajes de su rival, que se ha hecho con todos "los chicos buenos de todos los equipos de la Liga". "Y eso habla bien de ellos porque genera que no podemos llegar a chicos que tienen una situación favorable para crecer en otros equipos", remarcó.

"El jugador más desequilibrante que tenemos y el más importante que tenemos ofensivamente. La sensación que tengo es de entusiasmo porque el equipo lo está haciendo bien en el torneo y todavía no llegó el mejor momento de Griezmann", resaltó Simeone.

Además, eludió a opinar de esta polémica. "Lo único que me ocupa es que el equipo juegue mejor, tener a 18 tipos que sepan a lo que vamos a jugar, contagiar al equipo a hacer un partido con ilusión y ambición. Todo lo otro es normal, siempre ha pasado, con Falcao, con Diego Costa, con Fernando Torres, siempre para los que tienen jerarquía para hablar de ellos", puntualizó.

"THOMAS NO DEJA DE QUERER APRENDER"

"Thomas es un jugador que está creciendo y que no deja de querer aprender. Está levantando su ritmo de continuidad en el juego, que es la parcela donde tiene que mantener el equilibrio y el ritmo. Es un chico que saca bien la pelota desde atrás, que llega bien de segunda línea y que tiene una polifuncionalidad dentro del mediocampo que nos da alternativas para jugar de distinta manera y así poder cambiar a los 15 o a los 20 minutos", subrayó del mediocentro de Ghana.

También tuvo que salir al paso sobre que el equipo no encuentre la sintonía en el Wanda Metropolitano que tenía en el Vicente Calderón. "Cuando uno hace un estadio nuevo, siempre está el último partido del Calderón, el último ante el Barça, el primero en el Wanda... Lo que pasará será lo que empiece a pesar en la historia de este estadio", puntualizó.

Del mismo modo, el técnico argentino no le dio demasiada importancia a los goles encajados a balón parado y en el juego aéreo. "Goles desde los costados aparecen en todos los campeonatos y todos los equipos reciben gol de alguna manera. Hay que trabajar para que pase lo menos reiteradamente", zanjó.

Finalmente, Simeone mostró su compromiso con el club pese a posibles ofertas de la Premier, ahora del Everton. "Lo he leído, es normal. He dicho claramente en un montón de momentos que mi futuro está ligado al club y que me van a tener que aguantar un par de años más", sentenció el 'Cholo'.