Simeone: "La Copa del Rey es siempre una referencia para nosotros porque nos ha dado muchas alegrías"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, recalcó que la Copa del Rey "siempre es una referencia" para su equipo porque es un torneo que les ha dado "muchas alegrías" y, antes del debut este miércoles ante el Elche, dejó claro que ni le "entusiasman" las opiniones positivas ni le "deprimen" las negativas.

Muchas críticas se ciernen sobre el rendimiento del Atlético después de un comienzo irregular que le hacen peligrar su continuidad en la Liga de Campeones. "Las opiniones son respetables y yo soy muy abierto para sostener cualquier tipo de opinión. Es normal que la gente haga una crítica, ya sea positiva o negativa, pero no me entusiasma ninguna positiva ni tampoco me deprime ninguna negativa", subrayó.