Simeone: "El Chelsea me encanta, tiene intensidad y equilibrio"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó en la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles ante el Chelsea en la segunda jornada de la Liga de Campeones que los de Antonio Conte hacen "un trabajo colectivo" y que cuentan en la portería con "uno de los mejores del mundo".

"El Chelsea es un equipo que me encanta, tiene intensidad, equilibrio y un gran trabajo colectivo que le llevó a ganar la liga. El entrenador les transmite esas ideas y lo hacen a la perfección, pero el objetivo es llevar el partido a nuestro terreno", afirmó el técnico en la rueda de prensa previa al choque.

Uno de los temas que Simeone ha evitado ha sido el de Diego Costa, traspasado por el conjunto 'blue' al cuadro rojiblanco después de que Conte no contase con él. "No voy a hacer ningún comentario sobre un jugador que ya no va a jugar más con el Chelsea", ratificó.