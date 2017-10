Simeone: "El Atlético tenía necesidad de ganar, se hizo largo esperar una victoria"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que el equipo "tenía necesidad de ganar" y que, después de cinco partidos sin hacerlo, se les había hecho "largo esperar una victoria" como la que lograron este domingo ante el Celta en Balaídos.

"Se hizo largo esperar a una victoria y por eso la trabajamos como la trabajamos hoy. Lo importante es que el equipo volvió a demostrar que sabe sufrir, que no le importa replegarse si tiene que mantener un resultado. Tuvimos la suerte de marcar en el primer tiempo, aunque tuvimos otras ocasiones para adelantarnos", señaló Simeone en rueda de prensa.

Finalmente, respecto al cierre de la grada de Balaídos y la conveniencia de jugar, el entrenador del Atlético apuntó que el Celta les confirmó que "no había ningún inconveniente en jugar". "La gente que no estaba en el campo estaba detrás de nosotros, por lo que no había realmente una sensación de que estuviese vacío", sentenció.