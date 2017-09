El Shanghai Shenhua deja fuera a Tévez por "sobrepeso"

El delantero argentino del Shanghai Shenhua, Carlos Tévez, ha sido apartado del equipo después de que su nuevo técnico, Wu Jingui, le vea con "sobrepeso" y no considere que se encuentre "preparado físicamente".

"No le voy a elegir por el momento. Tévez no está preparado físicamente. No está en forma como para jugar", señaló Wu para 'South China Morning Post'. "Está con sobrepeso al igual que Guarín. Tengo que tomar la responsabilidad por el equipo y por los jugadores", admitió el nuevo técnico del Shanghai Shenhua, descartando así a los dos mejores futbolistas que tiene en su equipo.