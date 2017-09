Setién: "Hemos tratado de calmar el entusiasmo tras lo del Bernabéu"

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, ha asegurado que no se deben "recrear" demasiado en la victoria conseguida en el Santiago Bernabéu y que deben "calmar el entusiasmo" para afrontar este lunes el duelo ante el Levante en el Benito Villamarín (21.00 horas), en un duelo ante un equipo "con identidad muy clara" y que está sacando "una rentabilidad enorme" a lo que está haciendo.

Setién, que explicó que tanto Boudebouz como Campbell todavía no están al cien por cien, alabó también al goleador ante los madridistas. "A Sanabria le sirve para recuperar sensaciones, necesitamos tanto a Sanabria como a Sergio León en su mejor papel. No sé todavía quién va a jugar mañana de los dos o si lo harán ambos. Tengo dudas de a quién voy a poner, pero no solo en ese puesto sino en otros muchos", afirmó.

Por otra parte, el preparador bético valoró el hecho de que Betis y Levante luchen ahora mismo por puestos europeos. "Lo único que pretendo es crecer con el equipo e ir haciendo cada día más cosas para ir mejor y sumar puntos para darle alegrías a nuestra afición. No me planteo nada más, he tardado 3 días en mirar la clasificación. Las referencias que tengo son lo que hace mi equipo, cómo juega y las sensaciones que me deja. Esto es lo que me vale y trato de alimentar en mis jugadores, las sensaciones que me transmite el juego del equipo y lo que hacemos en el campo, no el resultado", expuso.