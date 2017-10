Setién: "Si no estamos al nivel de exigencia que debemos tener, el Cádiz nos puede complicar mucho"

EUROPA PRESS

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, ha asegurado este lunes que el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey de este martes ante el Cádiz (21.30 horas) se puede complicar "mucho" si su equipo no está "al nivel de exigencia" que merece el partido y ha señalado que espera "al mejor Cádiz" de cara al choque.

"El Cádiz me parece un buen equipo. Es verdad que ahora no está en un buen momento, pero tiene muy buenos jugadores y me gustan bastante los futbolistas de arriba y los de las bandas. Es un equipo que tiene velocidad y hace cosas que están bien dentro de su propuesta. Nos puede complicar mucho si lo dejamos. Espero al mejor Cádiz, un equipo muy competitivo. Si no estamos al nivel y exigencia que debemos tener, es posible que el Cádiz nos pueda complicar mucho la eliminatoria para el segundo partido", declaró en rueda de prensa.

El entrenador verdiblanco espera un gran ambiente en el Ramón de Carranza. "Será el primer derbi regional al que me voy a enfrentar. Aunque jugásemos contra el Córdoba en pretemporada no era un partido similar al de mañana. Será una eliminatoria muy bonita para ambas aficiones. Tengo entendido que hay buena relación entre los dos clubes así que ojalá sea una fiesta del fútbol y haya un buen ambiente. Siempre apetece jugar en un campo que haya un buen ambiente. Será un partido disputado y bonito", añadió.

El técnico añadió una dificultad más al partido: el poco tiempo de preparación. "No hemos tenido mucho tiempo para poder trabajar este partido. Todo ha ido muy precipitado pero espero que sepamos cambiar el chip en para afrontar esta competición. Está claro que hay que cambiarlo pero las cosas y hábitos que hacemos normalmente en la Liga vamos a tratar de hacerlas en este partido teniendo en cuenta que no es un partido sino que son dos. Lo que pase en este partido seguramente no será decisivo para la eliminatoria", aseguró.

Sobre la forma de juego para el partido, el preparador afirmó respetarán su estilo. "Los principios fundamentales los vamos a mantener. Nuestro criterio es tener el balón, combinar, tratar de progresar con él y no rifarlo, seleccionar bien las acciones hacia adelante y dar la pausa necesario cuando haya que hacerlo. Sí haremos algunas variaciones en los comportamientos a la hora de ir a apretar. Ahí seguramente cambiemos algunas cosas. En otros momentos actuaremos de la misma manera que hemos estado haciendo", añadió.

Por otra parte, Setién no se mostró contento con la fecha del partido de vuelta, para el que queda un mes. "No es habitual esperar tanto tiempo para ver el resultado de una eliminatoria. En este caso nos viene bien esperar, pero lo curioso del caso es que luego viene el parón y vamos a tener que jugar muchos partidos en pocos días para más tarde descansar otra vez. He calculado que tendremos que esperar tras el parón unos 20 días para volver a jugar. Estar parado tanto tiempo hace que acabes desconectando. Esa circunstancia no me gusta", manifestó.

El cántabro habló sobre las ilusiones puestas de la afición verdiblanca en este torneo. "Soy consciente de la ilusión que tiene nuestra afición por esta competición y trataremos de estar a la altura. No sé hasta dónde seremos capaces de llegar pero nuestra intención es progresar. Afrontaremos el partido con todas las garantías, la máxima ilusión y las mayores expectativas tanto en este partido como en el resto. También tenemos que ajustar bien algunas cosas, algo que no será fácil", señaló.

Además, el santanderino comentó las posibilidades de los canteranos para el encuentro. "No podemos contar con muchos futbolistas de la cantera porque tiene que haber permanentemente siete jugadores del primer equipo en el campo. Es verdad que hay suficientes jugadores del primer equipo para completar la convocatoria. Tenemos jugadores a los que les va a venir bien esta competición para sumar minutos y adquirir su mejor estado de forma", indicó.

En este sentido, el entrenador se refirió a dos de sus jugadores, Boudebouz y Campbell como dos posibles novedades en su once. "No acostumbro a decir aquí nada que no haya dicho a los futbolistas. Boudebouz y Campbell jugarán, pero no sé si desde el inicio o luego más tarde. Veremos el tiempo que le damos a cada uno pensando en no sobrecargarlos y que puedan ir poco a poco mejorando en su rendimiento. No quiero dar pistas al rival. La convocatoria la daré mañana por la mañana y habrá algunos cambios", afirmó.

El conjunto sevillano contó en anteriores partidos con la ausencia de algunos jugadores, bajas para el choque copero. "Feddal y Tello tienen algunos problemas y vamos a ver la evolución, pero ya decimos que no están para mañana. Tello sufrió unas molestias en el partido del otro día cuando salió. Creemos que no es muy importante, pero se le están haciendo pruebas y veremos qué determinan. Lo mismo ocurre con Feddal, con el que no quisimos asumir un riesgo innecesario el otro día. A ver cómo evolucionan los dos esta semana", concluyó.