Setién: "No estoy de acuerdo en que hayamos dado un bajón"

El entrenador del Real Betis Balompié, Quique Setién, ha negado que su equipo haya sufrido "un bajón" en los últimos partidos y ha subrayado que "esto no es una cuestión de no correr", sino que se trata "única y exclusivamente" de tener "lucidez para manejar el balón" durante los partidos, algo que echó en falta ante el Espanyol.

"No es un bajón, no estoy de acuerdo, porque si analizamos el partido de Barcelona, hay muchas cosas que hicimos bien. Hay momentos que te penalizan mucho. La única circunstancia que nos afectó el otro día es que hubo jugadores que lo normal es que tengan alguna pérdida de balón en pases que son relativamente sencillos, pero que no tienen ese punto de chispa y lucidez, y en lugar de dársela al compañero, se la daban al rival", explicó Setién en rueda de prensa.

"Un jugador que, normalmente, es de los mejores y el más efectivo. No estamos hablando de pases de gol, sino jugadas y balones relativamente fáciles. Eso lo tenemos que asumir, que no siempre la gente está con el punto de lucidez para manejar el balón. El otro día, el problema que tuvimos fue única y exclusivamente con el balón", analizó.

En este sentido, remarcó que el Betis es "el tercer equipo con mejor efectividad en los pases" y quiso subrayar que "esto no es una cuestión de no correr". "Igual es culpa nuestra, que el día anterior hemos entrenado demasiado. Habría que buscarlo. No es fácil encontrar las causas. Si pensáis que eso es un bajón, lo acepto, pero yo creo que no es así. Es un tema puntual", opinó el cántabro ante los periodistas.