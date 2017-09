Setién: "Quiero acompañar la progresión que llevamos con buenos resultados"

El entrenador del Betis, Quique Setién, confesó en rueda de prensa que le gustaría "acompañar la progresión del equipo con buenos resultados", tras una victoria y dos derrotas en los tres primeros partidos, y apuntó que el partido ante el Deportivo de la Coruña será "complicado" ante el que definió como "un grandísimo equipo".

"Afrontamos el partido siempre como lo haremos con el resto de los partidos, con la ilusión y el trabajo necesario. Entiendo que nosotros estamos en una progresión ascendente, que poco a poco vamos viendo cosas que nos van gustando cada vez más, independientemente de los resultados. Lo que me gustaría es conseguir mantener esa progresión que llevamos y ver si podemos acompañarla con buenos resultados, victorias y fases de buen juego, que es lo que pretendemos", declaró el técnico cántabro en la rueda de prensa previa al partido de la cuarta jornada de Liga.

A pesar de la última derrota ante el Villarreal, Setién quiso huir de 'resultadismos' y confió plenamente en su equipo. "La confianza no la pierdo porque gane o porque pierda. Es cierto que el estado de ánimo influye en todos, principalmente en los jugadores, ya que es el motor que nos mueve", admitió.

"Es cierto que si ganas el clima siempre es mejor que si pierdes (...). Sé que mucha gente se ciñe solo al resultado, y es muy respetable, pero no puedo estar viviendo permanentemente de eso porque pierdo la objetividad de las cosas buenas que podemos hacer y reforzar. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta", afirmó.

"Tiene arriba velocidad e inteligencia; tiene bandas con desborde, hábiles, con desequilibrio; y tiene centrocampistas de calidad, contundentes y serios en el trabajo defensivo. Los laterales me gustan mucho los dos y los centrales tienen buena salida de balón. En cuanto a jugadores es un equipo que a mí me gusta mucho. Es un rival muy a tener en cuenta. No va a ser fácil", concluyó.