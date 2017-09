Sergio Sánchez: "En el Espanyol hay muchas ilusiones y espero ser una de ellas"

El nuevo jugador del RCD Espanyol Sergio Sánchez ha comentado este lunes que es un momento bueno para regresar al club blanquiazul, tras su salida en 2009, ya que hay "muchas ilusiones" depositadas en el proyecto con Chen Yansheng en la presidencia y ha añadido que confía en ser una de esas ilusiones, por sus ganas de regresar a la "familia" espanyolista.

"Es el que equipo que me ha visto crecer en lo personal y profesional. Me ha dado la oportunidad de cumplir sueños. Es un momento óptimo en lo personal o profesional bueno. Quiero devolver lo que el Espanyol me ha dado ahora, en esta etapa. Es un momento bonito para volver, donde hay muchas ilusiones y espero ser una de ellas y ayudar", manifestó en su presentación.