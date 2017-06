El capitán del Real Madrid y Embajador de UNICEF, Sergio Ramos, visitó las zonas costeras de Perú más afectadas por las inundaciones de marzo, que provocaron que multitud de niños y familias perdieran sus casas y su medio de vida, y a su vuelta confesó que le "apasionaría" que "cada niño del mundo crezca sano, fuerte y tenga oportunidades".

"La verdadera victoria, la que me apasionaría conseguir, es que cada niño del mundo crezca sano, fuerte y tenga oportunidades. Estar en Perú ha sido una gran experiencia que me ha permitido conocer aún mejor el trabajo de UNICEF para que estos niños tan valientes no pierdan su infancia", manifestó en declaraciones a UNICEF.