Sergio Ramos: "Chapeau por el rey, más que impecable fue un discurso necesario"

"No me gusta la imagen que ha dado España a nivel mundial"

"Estamos al tanto de lo que ocurre, por supuesto, y 'chapeau' por el rey. Más que impecable fue un discurso necesario. A mí me gustó independientemente de que sea del Atlético de Madrid", añadió entre bromas por la afición del rey al club colchonero.

Sin embargo, el defensa andaluz no regateó las preguntas sobre el tema catalán y ofreció su punto de vista. "Creo que hay gente con un cargo superior que tiene que asumir estas responsabilidades. Nosotros tenemos que centrarnos en el fútbol y no marear con estos temas. Lo importante es el fútbol", reiteró el jugador del Real Madrid.

"Obviamente que nos afecta y no me gusta la imagen que ha dado España a nivel mundial. Quiero que se solucione cuanto antes para disfrutar del deporte en un país libre y democrático como es el nuestro", añadió Ramos, que aseguró "no" haberse "descentrado pese a todo lo ocurrido" desde el pasado 1-O. "Estas semanas malas sirven para sacar conclusiones y mejorar en el grupo. Estamos focalizados en lo nuestro y en poder ganar como sea a Albania para dar un paso más hacia el Mundial", añadió.