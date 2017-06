Sergio León: "Me gustaría ser el relevo de Rubén Castro"

EUROPA PRESS

La nueva incorporación del Real Betis Balompié, Sergio León, dijo este viernes en su presentación que le "gustaría ser el relevo" de Rubén Castro, pero apuntó que "eso son palabras mayores", y sobre su fichaje confesó que le "daba igual perder dinero" con tal de estar en el club que quiere "desde chico".

"Está claro que me gustaría ser el relevo de Rubén Castro, pero son palabras mayores. Rubén es un mito en el Betis, el máximo goleador de su historia. Rubén es Rubén y yo soy Sergio León. Sí que es verdad que me siento identificado porque es un jugador, que como bético que soy, desde el día que vino aquí lo seguía mucho. Es un delantero que me gusta mucho, sus movimientos y su olfato goleador", expresó en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín, donde estuvo acompañado por el presidente del Betis, Ángel Haro, y el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer.

"También somos un poco diferentes. Él es goleador de estar en el área, de saber buscar el gol, de estar en el momento adecuado. Puede ser que yo sea más de buscármelo, de intentar hacer algo con cualquier balonazo, de la contra. También intento estar en el área, pero en ese sentido somos un poco diferentes. Ojalá, no que lo pueda superar, pero es un halago que me comparen con él. Rubén es un mito en el Betis. Yo ahora mismo acabo de llegar, aunque haya sido canterano pero soy Sergio León y vengo aquí a hacerlo lo mejor posible los años que esté y esperemos que sean muchos".

El delantero de Palma del Río, primera incorporación del conjunto sevillano y procedente de Osasuna, se mostró "muy contento" por el fichaje. "Estoy contento de poder estar aquí, de disfrutar del club, del Betis y poder estar cerca de mis amigos y de mi familia. Me gustaría que estuviera aquí mi padre, se lo prometí en su día y sé que desde arriba me estará viendo y estará muy contento", confesó.

"Lo voy a dar todo por este club, por este escudo. Ya sabéis que soy bético, lo he dicho muchas veces, no tengo nada que esconder. Estaba en cualquier otro equipo, me preguntaban y no me escondía. Y así seguiré haciéndolo, no me voy a esconder de nadie. Ya estoy aquí, mejor que en otro equipo. Soy bético y voy a defender estos colores", manifestó.

"TENÍA OFERTAS DE VARIOS CLUBES DE INGLATERRA"

Sobre su regreso a la entidad verdiblanca, apuntó que "desde el primer momento lo tenía muy claro". "Desde que me llamaron y empezamos a hablar, lo tenía claro. Hablé con mi representante y a pesar de tener ofertas de varios clubes de Inglaterra y otros sitios, yo lo tenía muy claro. Tenía muchas ganas de volver, de poder disfrutar de este equipo, de esta afición", dijo.

"Quería quitarme esa espinita, que no pude disfrutar en su día. Desde el primer momento lo tenía muy claro y no dudé. El dinero no me importa. Soy de los que piensan que la felicidad está antes que el dinero. Me daba igual perder dinero y estar en el club que quiero desde chico y poder disfrutar aquí", añadió.

También comentó el recuerdo que tiene de su visita al feudo bético con Osasuna. "Cuando vine a jugar con Osasuna, durante el cambio me llevé esa ovación. Uno se da cuenta de que no se olvidan de ti, aunque lleves 6 o 7 años fuera. Te siguen recibiendo con ese cariño. Me fui muy contento ese día, por la ovación que me llevé. No me fui contento porque perdimos, ya que se quedaron los 3 puntos aquí. Me fui contento por la ovación que me llevé y con todo el cariño que me dio la afición", confesó.

Por otra parte, Sergio León dijo que su "objetivo" en esta nueva etapa es "seguir creciendo como futbolista y como persona" en su club. "Yo lo he considerado mi club desde siempre, haya estado fuera o no. Mi objetivo es intentar jugar lo máximo posible, lo que el míster decida que tenga que jugar donde tenga que jugar e intentar meter los máximos goles posibles. Es verdad que los goles no son algo que me obsesione. Con el trabajo creo que entran. Primero trabajar para el equipo y después, con el trabajo, llegan los goles solos", manifestó.

"SOY AMBICIOSO. MIENTRAS MÁS GOLES MARQUE, MEJOR"

Al ser preguntado sobre la cifra de dianas que espera alcanzar esta campaña afirmó que no es de ponerse "cifras", pero sí que es "ambicioso y, mientras más goles, mejor". "El año pasado intenté en Osasuna llegar a la cifra de 15 goles y me quedé en el camino. Sí que es verdad que era un poco más complicado, porque nos tiramos toda LaLiga colista. Éramos uno de los equipos con menos presupuesto, no sabíamos llegar mucho al área, pero con la cifra y el trabajo que hice en Osasuna también me fui contento", dijo.

Finalmente, Sergio León dijo que aún no ha hablado con Quique Setién, pero está "preparado para cualquier cosa". "Intentaré darle lo mejor que pueda de lo que me pida. Para eso he venido, para dar lo máximo de mí. Estamos aquí para dar lo que el míster pida", concluyó.