Sergio García: "No he venido al Espanyol para salir a ratitos"

EUROPA PRESS

El jugador del RCD Espanyol Sergio García ha asegurado que quiere tener más minutos y formar parte de los onces iniciales de Quique Sánchez Flores, algo que buscará a través de aprovechar las oportunidades que pueda tener porque no volvió desde Catar para "salir a ratitos".

"No es lo que esperaba, a uno le gusta estar en el terreno de juego desde el principio. No he venido aquí solo para salir a ratitos. Me lo tengo que ganar, tengo que ganarme un puesto y cuando tenga mis oportunidades hacerlo lo mejor posible. No gusta venir para estar en el banquillo, gusta estar en el once titular", se sinceró García este miércoles en rueda de prensa.

Y es que el catalán aseguró que, tras su paso por Catar y una obligada readaptación, hace tiempo que está preparado para ser titular. "Al principio no, pero si ahora llega el momento de estar en el once estoy como los demás, en perfecto estado. Si me toca estar en el once, contento y a aportar mis cosas al equipo", manifestó.

"Quiero recuperar mi nivel. Porque me haya ido fuera no quiere decir que no tenga el mismo nivel. Los compañeros de arriba lo están haciendo bien, tengo que aprovechar mis oportunidades cuando lleguen. Eso no lo he perdido, es de siempre y ojalá pueda dar más", remarcó en cuanto al nivel que tiene y que quiere dar.

Un nivel que debe ir acompañado de goles. "A uno siempre le gusta meter goles, las posiciones y cambios los hace el míster, yo me adapto a la posición que él crea conveniente, sea de delantero o en banda, no me importa. Espero que podamos meter goles y ayudar al equipo, también los que salimos del banquillo", apuntó.

Pero Sergio García de nuevo dejó claro que no le gusta estar en el banquillo. "Hay otros compañeros que les gustaría estar en el once y tampoco están, pero estoy en un buen equipo con un ambiente magnífico en el vestuario. Me gustaría estar en el once, pero si no es así, a apoyar a los que están jugando", recalcó.

"El equipo es competitivo, contra todos salimos con la misma intensidad aunque haya partidos que las cosas no salgan como deseamos. Salimos con la misma intensidad", advirtió sobre cómo saldrán a jugar contra el Valencia CF, segundo clasificado en LaLiga Santander, en la próxima jornada.