Semedo, de vuelta a Portugal: "Voy a hacer lo posible para lograr la victoria"

El jugador del FC Barcelona Nélson Semedo ha asegurado este martes que está contento de volver a Lisboa para medirse este miércoles al Sporting de Portugal, quien fuera su rival en su época en el Benfica, aunque ha añadido que se debe al Barça y que intentará ganar a los lisboetas para optar al liderato del grupo en esta fase de la Liga de Campeones.

"Me he formado en Lisboa y siempre hace ilusión volver a Portugal, jugar contra el Sporting tiene algo de especial para mí. Afrontaré el partido con gran actitud y responsabilidad, voy a hacer lo posible para lograr la victoria para el Barça", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, añadió que únicamente piensa en clave blaugrana, no en rivalidades anteriores, y en lograr el objetivo de ser líderes de grupo. "Pienso solo en nosotros, vamos a intentar pasar como primeros y hay que ganar al Sporting para poder conseguirlo", añadió.

"Me he sentido bastante bien, mis compañeros me han ayudado bastante, y el cuerpo técnico también. Somos como una familia, se ve en el campo juegue quien juegue y estoy feliz por estar en este club", comentó sobre su llegada al FC Barcelona.