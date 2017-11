Scolari confirma su salida del Guangzhou Evergrande chino

El entrenador brasileño Luiz Felipe Scolari ha confirmado este domingo que su compromiso con el campeón de la Superliga china, el Guangzhou Evergrande, ha terminado, aunque no ha descartado entrenar nuevamente en China, después de asegurar su tercer título consecutivo en el campeonato doméstico.

"No sé si volveré a China. Tomaré mi decisión con cuidado. Mi vida futbolística me ha llevado a recorrer todo el mundo, pero China es uno de los tres mejores lugares en los que he trabajado", añadió.