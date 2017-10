Saúl: "Me costó mucho ganarme la confianza de Simeone"

El centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez, goleador en el último duelo ante el Barcelona, ha explicado que le estará "agradecido de por vida" a Diego Pablo Simeone por su ayuda para convertirse en un jugador importante del equipo, pero no ha escondido que le "costó mucho" ganarse la confianza del entrenador argentino.

"Que el mister haya jugado en esa posición ha hecho que me convierta en mejor jugadores. Le estaré agradecido de por vida. Me hizo debutar y siempre tuvo la sinceridad como para decir que no contaba y conmigo y que tenía que salir cedido. Cuando volví me costó mucho ganarme su confianza, pero cuando lo hice me sentí cómodo. Sabe que puede contar conmigo en cualquier posición y en cualquier circunstancia, que puedo ayudar al equipo en lo que sea", explicó Sául en rueda de prensa.