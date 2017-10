Sarabia: "Es la derrota más dura desde que estoy en el Sevilla"

El jugador del Sevilla FC Pablo Sarabia ha asegurado al término del encuentro en el que su equipo ha caído (5-1) frente al Spartak de Moscú, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, que esta ha sido "la derrota más dura" desde que se encuentra en el conjunto andaluz.

A pesar del mazazo recibido este martes en Moscú, el sevillista es optimista de cara a las opciones del club hispalense de pasar. "Sabemos que la cosa se complica. Teníamos que haber dado un paso hacia delante, no hacia atrás pero esto sigue y aunque sea difícil tenemos el mismo objetivo: pasar", afirmó.

Por último, Sarabia puso de manifiesto que, a pesar de la contundente derrota, este partido no debe olvidarse. "El equipo está desbordado pero tenemos que reaccionar, no podemos repetir esto ni 10 minutos en Liga, tenemos que salir adelante. No hay que borrar esto, nos tiene que servir para aprender", sentenció.