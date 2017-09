Sánchez Flores: "La intensidad se mide por ganas y en un derbi más"

"Queremos hacer algo importante sabiendo lo difícil que es ser del Espanyol en Barcelona"

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha comentado en la previa del derbi contra el FC Barcelona de este sábado en el Camp Nou que no concibe un partido sin intensidad y que esta no se mide por agresividad sino por las ganas, y ha añadido que en un derbi espera más intensidad por parte de sus jugadores para intentar hacer "algo importante" en el feudo del rival.

"No concibo un partido sin intensidad. El deporte no es solo talento, calidad u organización. La intensidad se mide por ganas y en un derbi habrá más si cabe. Tenemos una gran oportunidad porque es el primer partido que tenemos para romper la estadística, pero nunca he sido del 'ahora o nunca'. Existe una estadística y algún día se romperá. A ver si somos afortunados", comentó en rueda de prensa.