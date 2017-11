Sánchez Flores: "Estamos creciendo y en eso no veo topes al equipo"

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha señalado en la previa del partido contra el Alavés que no ve topes en su equipo en cuanto a seguir creciendo y haciéndose como grupo, algo que intentarán convertir en un triunfo ante el equipo vitoriano, colista de LaLiga Santander, y dar continuidad al triunfo contra el Real Betis en Cornellà.

"Nuestro crecimiento dependerá de la comparación con nosotros mismos. Eso es lo bueno, que seamos ambiciosos, que queramos ganar, que no perdamos nuestro espíritu y dar una buena sensación. Es un equipo que está por hacer y que está creciendo, en eso no veo topes al equipo. Nos queda mucho por hacer", manifestó en rueda de prensa.

Ante el Alavés, pese a ser colista, quiere "doblar la precaución". "El rival no puede perder más oportunidades para cambiar su dinámica. Y eso lo dificultará mucho. Tenemos por delante una atmósfera complicada, ante un equipo que pondrá mucho corazón. Tiene muy buenos jugadores que no han aparecido y que esperemos que no aparezcan", auguró.