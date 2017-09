Sánchez Flores: "Creo que es demasiado castigo, sinceramente"

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha comentado este sábado que es "demasiado castigo" perder 5-0 en el Camp Nou ante el FC Barcelona en un derbi en el que cree que tuvieron falta de acierto y en el que pagaron la efectividad de Leo Messi, autor de un 'hat-trick' pese a abrir la lata en claro fuera de juego y partir el duelo en ese momento.

Comentó que el primer gol del partido, con Messi en claro fuera de juego, partió el derbi. "No ha sido definitivo pero sí que es importante. Nos sentíamos bien, cambiábamos la posición al defender abajo o arriba, no estábamos incómodos. Ir por detrás cambia las cosas, no es completamente decisivo pero nos enfada", se sinceró.

"No fue un partido que por detalles tengamos la sensación de fortuna. Sabemos que es un equipo que te va a hacer la vida difícil y no nos cambia nada. Hemos tenido nuestras ocasiones, pero la diferencia la han marcado las ocasiones del Barcelona", comentó al respecto.

Y es que aseguró que el Barça tiene armonía en el juego y juega bien, y si no la tiene, tiene individualidad. "Es un equipo extremadamente difícil sigue siendo vertical y se hacen partidos complejos. También te lo hace difícil cuando defiende, te hace pensar rápido y no es fácil. No pasó nada que no estuviera previsto, solo la distancia de goles", apuntó.