Sánchez Flores: "La Copa es un escenario para reivindicarse"

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha asegurado este miércoles en la previa del partido contra el Tenerife, correspondiente a la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que la competición es un escenario "para reivindicarse" y ha interpelado a los jugadores con menos minutos de su plantilla que deben responder ante el reto.

"El Tenerife juega bien, tiene un buen nivel y eso hace que las diferencias en las categorías se acorten. Por eso sabemos que estaremos tan exigidos como siempre. No queremos fallarle a nuestra afición. Es un escenario para reivindicarse", aseguró en rueda de prensa sobre el Tenerife, noveno en LaLiga 123.

Así, cree que la Copa abre una oportunidad a las plantillas. "Estas competiciones llegan en momentos en que te obligan a jugar tres partidos a la semana y las plantillas tienen que responder. Van a jugar futbolistas que están pidiendo minutos. Siempre he confiado en eso. Pero se verá a alguno que también jugó en Anoeta", manifestó.

Y es que no quiere ni oír a hablar de equipo B. "No hay un margen de exigencia para unos jugadores u otros. Todos tienen que estar preparados para cuando les llegue su oportunidad y que la agarren. No es un Espanyol B, sino un Espanyol A con la exigencia de competir", aportó.