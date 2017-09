Samu Castillejo: "En casa es importante empezar atacando y ganando"

El jugador del Villarreal CF Samu Castillejo ha asegurado este martes que es importante para la confianza del vestuario empezar la Liga Europa con una victoria, este jueves en el Estadio de la Cerámica ante el Astana kazajo, y más después del irregular inicio de LaLiga Santander con dos derrotas en las dos primeras jornadas, olvidadas con el último triunfo ante el Real Betis.

A nivel personal, tras marcar contra el Betis en el triunfo (3-1) de la última jornada liguera, reconoció que ha tenido mejores partidos. "Al final lo que te da el estar en boca de la gente es el gol, lo más importante y determinante. He hecho muy buenos partidos aquí que no han acabado con gol y por eso no han lucido tanto. Estoy entrenando para hacer una temporada como me pide el míster de 7-8 goles", manifestó.