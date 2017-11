Sampaoli: "No me gusta cómo juega Alemania"

El seleccionador argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, ha afirmado que no le gusta cómo juega Alemania, verdugo albiceleste en la final del Mundial de Brasil 2014, y ha considerado que sólo Brasil, Francia y España están por delante de su equipo de cara al Mundial de Rusia 2018.

"Para mí Brasil, Francia y España están un paso delante de Argentina, por tiempo de trabajo. No nombro Alemania porque no me gusta cómo juega", expresó Sampaoli a días del sorteo en Moscú que definirá los grupos del Mundial.