Sampaoli cree que Perú parte con "más ventaja" que Argentina por llevar "más tiempo de trabajo"

El seleccionador nacional de Argentina, Jorge Sampaoli, alertó sobre el próximo rival de su combinado para la fase de clasificación al Mundial de Rusia, alegando que Perú parte con "más ventaja" debido a que lleva "más tiempo de trabajo".

Sampaoli no desveló el once que jugará el próximo jueves, aunque aseguró que "todos tienen las mismas posibilidades" en un esquema "que se vincule alrededor de Messi". "No queremos una anarquía porque sino dependeremos de las individualidades", admitió el seleccionador argentino.