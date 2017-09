Los lemas 'SOS Democràcia' y 'Welcome to the Catalan Republic' reciben a la 'Champions' en el Camp Nou

EUROPA PRESS

En los prolegómenos del partido de la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y la Juventus se han leído dos grandes pancartas en el Camp Nou con los lemas 'SOS Democràcia' y 'Welcome to the Catalan Republic' con los que el feudo blaugrana ha dado la bienvenida a la competición europea.

El día siguiente de la Diada de Catalunya y de la manifestación en favor del referéndum del 1 de octubre el Camp Nou ha desplegado dichos lemas, en catalán la pancarta que enviaba un 'SOS' y en inglés la que daba la bienvenida a esa hipotética república catalana que el Gobierno catalán pretende impulsar si vence el 'Sí' en el referéndum.

Además, la afición blaugrana volvió a silbar el himno de la 'Champions' en señal de protesta ante la UEFA por las sanciones del pasado por mostrar banderas 'esteladas' a favor de la independencia de Cataluña en el Camp Nou y en desplazamientos tales como la final de Berlín 2015.