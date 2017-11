Rubiales: "En el TAD hay juristas de prestigio, no creo que se manchen las manos"

El candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales afirmó que en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) "hay juristas de prestigio" y no cree que "se manchen las manos" admitiendo cualquiera de los recursos planteados que podrían suponer la repetición de las elecciones a la presidencia de dicho organismo.

En una entrevista a Europa Press, Luis Rubiales no contempla que el TAD pueda remitir los recursos al Consejo de Estado para quedarse con las manos libres. "No me lo creo, tajantemente no lo veo. Ni yo, ni todos los juristas especializados en la materia a los que he consultado. Si no, que salga solo uno y lo diga públicamente. Eso podría ser quedar con las manos manchadas. En el TAD hay juristas de prestigio que no van a asumir la responsabilidad de causar un perjuicio tan injusto y tan grave como éste", indicó.