"Hay que dar la posibilidad a cualquier español de tener una seguridad jurídica plena en la normativa fiscal española"

En este sentido, "por supuesto" que entiende la defensa del Real Madrid a su jugador. "Pero no es la posición del Real Madrid, ni el Barcelona, ni el Atlético de Madrid, ni el Algeciras ni el Motril, es la posición de coherencia de esperar a que las cuestiones se ventilen y ya luego hacer un análisis", advirtió.

El presidente de la AFE prefirió mantenerse "al margen" de las palabras de Javier Tebas, presidente de LaLiga, que defendió que Leo Messi desconocía que estaba cometiendo cualquier tipo de fraude, volviendo a afirmar que "caer en hacer juicios previos no ayuda a nadie".

Para Rubiales "es posible que el que quiera cumplir la ley no encuentre cómo hacerlo cuando hay dos fórmulas que ambas están amparadas en la ley". "Pero justamente cuando decides actuar en un sentido se te sanciona. Tenemos que sentarnos y, sobre todo en un país como España, dar la posibilidad, no ya a futbolistas o deportistas, sino a cualquier español, de tener una seguridad jurídica plena que hoy no existe por desgracia en la normativa fiscal española", sentenció.