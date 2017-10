Rubén Pérez: "Somos un equipo humilde pero con jugadores con las ideas muy claras"

El centrocampista del Leganés Rubén Pérez se ha mostrado "contento" porque el equipo está "competiendo y puntuando" en un gran inicio que le ha llevado al club a situarse sexto, en parte gracias a la buena labor defensiva de unos jugadores que defienden "todos".

El equipo de Asier Garitano ha firmado un buen inicio de temporada, con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, que le ha llevado a situarse en puestos de 'Europa League'. "No me lo esperaba, sí sabía que el club se ha reforzado bien, con jugadores de nivel y sí pensaba que competiríamos muy bien pero no tener a estas alturas los puntos que tenemos, así que esperemos que la racha dure. Es verdad que nos vienen unos partidos muy difíciles, pero seguro que seguiremos compitiendo y sacando puntos", dijo.