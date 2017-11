Rodrigo Ely: "Hay que hacer el partido perfecto para ganar al Eibar"

El jugador brasileño del Deportivo Alavés, Rodrigo Ely, ha asegurado este martes que su equipo tendrá que realizar "el partido perfecto" para doblegar al Eibar el próximo sábado (13.00 horas) en Mendizorrotza y ha calificado como "un accidente" la derrota (4-1) de la pasada jornada ante el Getafe.

"El del Eibar es un partido muy importante y hay que hacer el partido perfecto para ganarles. Todos los partidos son importantes, siempre hay tres puntos en juego contra quien sea. Creo que podemos mejorar, no está siendo un momento fácil para nosotros pero estoy seguro de que si subo mi nivel mis compañeros también lo harán", declaró en sala de prensa.

Para ese encuentro ante el equipo vasco en Mendizorrotza, Ely afirmó que deben de aprender de la última derrota. "Después del partido ante el Getafe tenemos que cambiar todo, en otros partidos hemos perdido pero hemos competido, algo que no pasó el otro día. No fuimos nosotros mismos. Ese encuentro nos tiene que servir para aprender, somos profesionales y no puede pasar más. Tanto si se gana como si se pierde hay que seguir trabajando y estar concentrados", concluyó.