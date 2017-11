Rodri Hernández: "Intento aspirar a coger el nivel de Busquets"

El centrocampista de la selección española Sub-21 Rodri Hernández no esconde que por su estilo se puede parecer "mucho" a Sergio Busquets, del que le gustaría "aspirar a coger su nivel", por lo que espera continuar "quemando etapas" en su evolución como futbolista ahora que se está asentando tanto en el Villarreal como en el combinado nacional de Albert Celades, que este martes se mide a Eslovaquia.

"He tenido muchos referentes, pero sí que es verdad que por posicionamiento y tipo de juego me parezco mucho a Busquets. Intento aspirar a coger su nivel, pero me queda mucho recorrido y sólo pienso en el presente", señaló Rodri en declaraciones a 'sefutbol.com'.