Roberto Mancini: "La Real Sociedad es un equipo fuerte, uno de los más fuertes de la liga española"

El entrenador del Zenit de San Petersburgo, Roberto Mancini, ha afirmado que la Real Sociedad, rival este jueves en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga Europa, es "uno de los más fuertes de la liga española".

El equipo español llega tras tres derrotas consecutivas en LaLiga Santander, pero el técnico italiano piensa que eso no "influye". "Vi los tres partidos y fueron raros. Está claro que no todo el mundo puede ganar al Real Madrid, por lo que esa derrota es comprensible. Y en cuanto a las demás, perdieron uno al final (Valencia), y la derrota más difícil de explicar es la del Levante.. En cualquier caso, esto no afectará al partido de mañana", explicó.