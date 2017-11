Roberto (Málaga): "La victoria ante el Celta nos desbloquea y anima mucho al equipo a confiar en sí mismo"

El portero del Málaga CF Roberto Jiménez ha asegurado que la victoria liguera ante el Celta les "desbloquea y anima" porque con ella "el ambiente y las sensaciones son muy diferentes" a la vez que avisó que este domingo se encontrarán un Villarreal "exigente" (18.30 horas).

"No es lo mismo tener una mala racha a mitad de temporada, cuando has tenido partidos buenos y malos, que iniciar desde el primer encuentro viendo que no eres capaz de ganar. La situación es muy diferente. La victoria ante el Celta nos desbloquea y anima mucho al equipo a confiar en sí mismo y pensar que podemos conseguir los objetivos que nos marquemos", comentó Roberto ante los medios.