Robert Fernández: "No es cierto que en verano no supiéramos por dónde íbamos"

"La salida de Neymar nos hizo mucho daño, en la Supercopa los jugadores estaban medio deprimidos"

"Es injusto. Soy su jefe y me sabe fatal cuando se habla mal de ellos. No es cierto que este verano no supiéramos por dónde íbamos. Se dijo que la secretaría técnica pasaba un momento malo. No es cierto. Pero no podemos desmentir cada día noticias", aseguró en su informe anual en la Asamblea, celebrada en el Palau Blaugrana.