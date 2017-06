El futbolista del Bayern Múnich y de la selección holandesa Arjen Robben dio a entender que podría colgar las botas el próximo año, coincidiendo con el fin de su contrato con el club alemán.

Al ser preguntado por cuánto tiempo se quedaría en el equipo muniqués, evitó dar demasiados detalles, escudándose en la máxima del "carpe diem". "Habrá que ver. He prolongado mi contrato hasta 2018. Estoy muy relajado, no miro a lo que podría venir en 2018, me concentro más en el aquí y el ahora", recalcó.