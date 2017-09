Raphael Varane: "Espero aprender mucho para transmitir esos valores a los que lleguen después"

El defensa francés del Real Madrid Raphael Varane se mostró ansioso de poder "disfrutar" de la oportunidad de seguir jugando con el "enorme" club blanco, con el que ha ampliado su contrato hasta 2022 y en el que quiere "aprender mucho" para luego transmitir sus "valores" a los que vengan en el futuro, sin renunciar a retirarse como madridista, lo que sería "magnífico".

"Estoy muy contento, es un día muy feliz para mí. Tengo 24 años y mi historia aquí ya es muy bonita y quiero que sea fantástica. He disfrutado muchísimo y con ganas de seguir este camino y disfrutar de esta oportunidad. Espero ganar más títulos", afirmó Varane en rueda de prensa tras firmar su nuevo contrato.

El central recalcó que Zinédine Zidane ha sido "fundamental". "Primero para venir aquí y ahora me ayuda cada día y le agradezco su apoyo y confianza, siempre me da algunos consejos para mejorar. Es una persona que cuando habla le escuchamos porque le respetamos mucho por ser un gran jugador y un gran entrenador. Estoy contento de seguir con él y aprender de él", confesó.

"El primer consejo que me da es que siga como soy, que no cambie y que siga con la misma actitud de trabajar para mejorar. Intenta enseñarme pequeños detalles para mejorar y estoy contento de trabajar con una persona tan grande, es una suerte, no creo que haya nadie mejor", añadió del técnico francés.