Ramos: "Mañana tenemos una cita con la historia"

El central y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, calificó como "una cita con la historia" la final de la Liga de Campeones que los blancos disputarán este sábado en Cardiff, en la que tanto los merengues como su rival, la Juventus de Turín, parten "con un 50% de posibilidades" y donde deberán olvidarse de lo logrado en el "pasado" y "luchar hasta el final".

Por otro lado, el defensa andaluz puntualizó que el encuentro de este sábado será una oportunidad para reivindicarse nuevamente "como un equipo sólido, que ha mantenido una regularidad esta temporada" y para el que "un título como la Champions es un plus más". "Será una gran oportunidad para que los mejores jugadores del mundo muestren sus virtudes y, por ello, tenemos que estar concentrados para no cometer errores y rendir al máximo nivel", prosiguió.

Preguntado por la importancia de sus goles en las dos últimas finales de la Liga de Campeones, el capitán merengue reiteró que no vive "del pasado". "Nuestro espíritu es luchar hasta el final, porque cuando parece que no es posible, la esperanza es lo último que debemos perder. Hay que tenerlo siempre presente, a veces se cumple y otras no. Ojalá mañana no suframos tanto como en Lisboa", deseó.