Rafa Nadal: "No estoy cansado, tengo hambre de seguir jugando"

EUROPA PRESS

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado este jueves que no se siente "cansado" después de una primera mitad de año muy exitosa sino que se nota con "energía" para pelear por lo máximo en el Abierto de los Estados Unidos, y reconoció que, tras derrotar al japonés Taro Daniel en la segunda ronda, necesita "mejorar" la efectividad de su tenis y reducir sus errores no forzados.

"No me siento fatigado, me siento con energía. Tengo hambre de seguir jugando y estoy encantado de jugar aquí. No estoy cansado, en absoluto. Es el último gran evento del año y quiero probar todo lo que esté en mi mano para darme una oportunidad. Eso es lo que estoy haciendo; trabajar con la intensidad adecuada, con la actitud correcta, y en los partidos trato de hacer lo mismo. Los dos primeros partidos no han sido de los mejores, pero ya estoy en tercera ronda, que es lo más importante", dijo Nadal en rueda de prensa.

Respecto al comienzo de su choque ante el japonés Taro Daniel, el mallorquín aseguró que había "nervios". "Cuando no te salen las cosas te pones más nervioso y estás bajo presión, sobre todo si a tu rival sí le salen. Pero, por supuesto, es un día para estar satisfecho, ganar cuando no juegas bien marca la diferencia. Me da la posibilidad de jugar mejor y creo que lo haré", añadió.

Por otro lado, Nadal hizo referencia a su 'drive', un golpe que para él es "muy importante" y con el que "marca la diferencia". "He visto en las pantallas que hice unos 40 puntos ganadores, no es un mal número, pero sí lo son los 35 errores no forzados", agregó.

"Tengo que arreglar eso. Necesito mejorarlo y jugar con la sensación de que cuando golpeo la bola, no voy a fallar, que voy a tener una intensidad alta. Esa es la forma en que necesito jugar si quiero tener posibilidades de éxito aquí. Voy a trabajar para que eso suceda", aseguró el diez veces campeón de Roland Garros.

Por último, habló sobre su próximo rival, el argentino Leonardo Mayer, que está "jugando bien y cogiendo confianza". "Es un jugador con buena calidad y ya ha ganado dos buenos partidos aquí a Gasquet y Sugita", advirtió el número uno del mundo.