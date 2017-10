Quique Setién: "Este partido nos iba a dar una medida bastante real de nuestras posibilidades"

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, lamentó la derrota de este domingo por 3-6 ante un "gran rival" como el Valencia, sobre todo porque pensaba que este partido les "iba a dar una medida bastante real de las posibilidades" de su equipo.

"Me afecta la derrota y encajar seis goles como a todo el mundo, pero por otra parte tengo en cuenta que teníamos enfrente a un gran rival. También es verdad que algunos de los goles que nos han marcado se pueden evitar, pero no es fácil, y que algunos de los goles como el segundo es extraordinario y no hay nada que decir", señaló Setién en rueda de prensa recogida por la web verdiblanca.