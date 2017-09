Quique Setién: "Quiero ver al Cristano que menos eficacia tenga de cara a la portería"

El entrenador del Real Betis Balompié, Quique Setién, ha afirmado que para el partido de este miércoles frente al Real Madrid espera enfrentarse a un Cristiano Ronaldo con "menos eficacia de cara a la portería" y ha confirmado que podría dar descanso en el Santiago Bernabéu a titulares como Joaquín y Andrés Guardado.

El técnico bético señaló que ambos equipos juegan del mismo modo, por lo que, pese al rival, el suyo "no va a cambiar de la noche a la mañana algo en lo que llevas trabajando tres meses y tratas de mejorar cada día". "No puedo cambiar el chip de mis jugadores, bastante me cuesta convencer de que se vayan haciendo las cosas e integrando otras como para que ahora de repente de cambien", advirtió.

"Trato de ver cómo estarán las piezas en el tablero dentro de 5 ó 6 movimientos. Tenemos un partido importantísimo el lunes y hay jugadores que se van a marchar con su selección y van a jugar muchos partidos. Como no les cuidemos no llegan al final seguro. Me encantaría poner a Guardado y a Joaquín y que siempre estuvieran bien, pero si ocurre alguna lesión tendremos un problema serio de verdad. Hay que pensar a corto y largo plazo", explicó el técnico cántabro que celebró que el capitán haya "empezado bien", pero que esto es "largo". "La línea de rendimiento hay que mantenerla estable", aclaró.

Por último, Setién se refirió al árbitro designado, Mateu Lahoz, el mismo del año pasado y que no expulsó a Keylor Navas en un lance con Brasanac. "No me preocupa lo que haya pasado anteriormente. Supongo que cuando los árbitros salen al campo tampoco se acuerdan de lo que han hecho antes. Vamos a tratar de jugar un buen partido allí y controlar lo que podemos. Lo que no podemos controlar dará para que lo analicéis vosotros después. Que no me dé nada pero que tampoco me quite", sentenció.