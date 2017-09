Quique Sánchez Flores: "Estamos muy felices por la evolución en los últimos partidos"

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, se ha mostrado, al término del partido en el que su equipo ha vencido (4-1) al Deportivo, "muy feliz" por la "evolución" de su equipo en los últimos encuentros, tras encadenar tres choques sin perder.

El preparador blanquiazul remarcó que su equipo tiene claros los objetivos para la presente campaña. "Todavía estamos bastante lejos de donde queremos, pero sabemos a dónde vamos. Hoy hemos tirado a puerta bastante y pusimos muchos centros. No somos un equipo carente de gol aunque nos haya costado arrancar", señaló.

Preguntado sobre el próximo partido ante el Real Madrid, el entrenador perico aseguró que su equipo tiene opciones. "Vamos a dejar que la gente disfrute porque esto no ha hecho más que empezar. No vamos a ir pensando que es imposible, pensamos que todo es posible. Hemos puntuado en campos complicados donde no lo hicimos y eso es una buena señal", concluyó.