Un Qarabag líder gana en el último minuto antes de visitar este martes el Metropolitano

El Qarabag venció este viernes al Sabail (1-0) gracias a un gol de Afran Ismayilov en el último minuto del partido, un choque perteneciente a la novena jornada de la Premier League de Azerbaiyán antes de visitar este martes el Metropolitano con motivo del cuarto encuentro en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

El equipo del 'Cholo' Simeone no puede fallar este martes (20.45 horas) ante su público si no quiere hipotecar su presencia en los octavos de final. Cualquier resultado que no sea una victoria complicará sobremanera la vida de los rojiblancos en la Liga de Campeones.