Putin admite retrasos en la construcción de algunos estadios de Rusia 2018

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha admitido que hay retrasos en la construcción de algunos estadios que acogerán el Mundial del año que viene, pero ha aclarado que no son "críticos" y ha asegurado que las sedes estarán a punto para el inicio del torneo.

"Los retrasos no son críticos, no está pasando nada terrible, pero, como siempre he dicho, la última fase siempre es la parte más difícil de estas tareas", explicó Puttin durante una reunión con directivos deportivos y políticos preparatoria para el Mundial. "Si nos relajamos, no lograremos completar el trabajo", advirtió al mismo tiempo.