Previa del Zorya - Athletic Club

Un punto vale en la fría Ucrania El Athletic necesita un empate ante el Zorya para sellar su pase a los dieciseisavos de la Liga Europa

El Athletic Club de Bilbao intentará no salir derrotado de su visita de este jueves (21.05 horas) al modesto FC Zorya Luhansk ucraniano para sellar así su billete para los dieciseisavos de final de la Liga Europa, torneo al que se aferra el conjunto vasco para darse una alegría esta temporada.

El equipo de José Ángel Ziganda llega al último choque del Grupo J de la competición bien situado para conseguir estar entre los 32 mejores. Después de una floja primera vuelta, con dos sólo dos sufridos puntos, ha sacado adelante sus dos primeras 'finales' para plantarse en Ucrania con todo a su favor para no faltar a su cita con los cruces.

El Athletic no dejó pasar sus dos partidos seguidos en San Mamés ante el Ostersunds sueco y el Hertha de Berlín alemán para sumar seis puntos y recuperar unas opciones de clasificación que se habían torcido precisamente desde su inesperado revés en la 'Catedral' ante el Zorya, cuya victoria en Bilbao fue una losa para el conjunto vizcaíno.

En este sentido, para evitar relajaciones, a favor de los del 'Kuko' Ziganda está que el triunfo les podría dar incluso la opción de finalizar como primeros de grupo, aunque dependen del conjunto sueco, que les aventaja en dos puntos y que para perder su liderato no debería ganar en Berlín a un Hertha que no se juega absolutamente nada salvo el honor.

El Athletic llega a esta importante cita en una momento complicado. Pese a que viene de frenar en San Mamés al Real Madrid (0-0) en su tercer empate consecutivo liguero, sigue abajo en la tabla de LaLiga Santander, y además la semana pasada se quedó fuera de la Copa del Rey tras un gol en el descuento del Formentera de la Segunda B, partido que debe servir de lección para el de este jueves para no caer en las dudas que arrastra cuando juega como visitante

Lo más seguro es que la gran importancia de la cita provoque que el todavía cuestionado Ziganda no haga excesivos experimentos y que apueste por su once de confianza de los últimos choques, en el que no estará el lesionado Ander Iturraspe. El hueco del mediocentro debe ser para Mikel San José, que formará dupla probablemente con Mikel Rico.