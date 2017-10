(Previa) El Valencia quiere aprovechar las dudas del Sevilla

El Valencia intentará defender la segunda plaza en LaLiga Santander en la visita de este sábado a Mestalla de un rival directo como el Sevilla, que no atraviesa su mejor momento, mientras que el Betis y el Levante tratarán de volver a la senda del triunfo aprovechando su condición de locales ante el Getafe y el Alavés, respectivamente, en partidos correspondientes a la novena jornada liguera.

Los de Marcelino García están completando un gran inicio liguero, dejando atrás todos los problemas de los últimos años y confirmándose como un nuevo candidato a esa dura pelea por las cuatro primeras plazas. El conjunto 'che' todavía no ha perdido todavía y ahora quiere batir a su primer rival directo, que ha perdido fuelle tras un buen inicio.

Simone Zaza ha zanjado el debate sobre si el Valencia tiene o no gol y junto a Rodrigo está formando una pareja muy acertada que sitúa a los suyos como el segundo más goleador (21) tras el FC Barcelona (24). Además, los nuevos como Kondogbia y Guedes también se han adaptado rápido a los planes de un Marcelino que no estudia demasiados cambios en su once.