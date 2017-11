(Previa) El Valencia busca su séptima victoria consecutiva ante un competitivo Leganés

El Valencia intentará sumar su séptima victoria consecutiva en LaLiga Santander y continuar al acecho del líder FC Barcelona, aunque no debe fiarse de un Leganés que está siendo peligroso y competitivo a domicilio esta temporada, mientras que el Deportivo Alavés quiere aprovechar ante el Espanyol su segundo partido consecutivo en Mendizorrotza, en partidos correspondientes a la undécima jornada liguera.

Los de Quique Sánchez Flores llevan tres jornadas consecutivas sin perder, pero necesitan cuanto antes encadenar triunfos, algo que todavía no ha sucedido en esta campaña en la que todavía no han ganado en ninguna de sus cinco salidas, con pobres números ofensivos (2 goles). El entrenador madrileño no tiene previsto retocar su último once.