(Previa) Shakhtar, Nápoles, Liverpool y Oporto se la juegan en la última jornada

El Shakhtar ucraniano, el Nápoles italiano, el Liverpool inglés y el Oporto portugués, además del Sevilla, son algunos de los equipos de renombre que se la juegan este miércoles en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

En el Grupo E, donde el Sevilla necesita sólo un punto ante el Maribor para estar en octavos sin depender de nadie, el invicto Liverpool recibe al Spartak aunque con la necesidad de no fallar para no poner en riesgo ni el pase ni el primer puesto.

En el grupo G, las cosas están entre el Oporto y Red Bull Leipzig, que están igualados a puntos y se juegan acompañar al Besiktas, ya primero, a los octavos. El conjunto portugués tiene ganado el 'goal-average' particular por lo que una victoria en Do Dragao frente a un Mónaco que no ha sumado ninguna victoria en la fase de grupos, le asegura su billete, mientras que el equipo alemán debe ganar en su estadio, donde este año todavía no ha perdido, a un Besiktas que no se juega nada y esperar una buena noticia desde Portugal.