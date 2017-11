Previa del Rosenborg - Real Sociedad

A sellar el pase en Noruega y mantener la esperanza por el primer puesto La Real Sociedad visita al Rosenborg en busca de una victoria que además de clasificarle le permita pelear con el Zenit en Anoeta por el liderato

El equipo 'txuri-urdin' no quiere llegar con más urgencias que estea pelea por el liderato a la cita con los de Roberto Mancini y para ello no debe fiarse de un Rosenborg que no dará tanta facilidad como cuando pasó por San Sebastián y fue goleado (4-0), un resultado que intentará revertir para mantener opciones de pase hasta el final.