(Previa) El Real Madrid quiere un pase a octavos con brillo y el Málaga busca remontar al Numancia

El Real Madrid intentará firmar un pase sin sobresaltos a los octavos de final de la Copa del Rey aprovechando la vuelta en el Santiago Bernabéu y el favorable 0-2 de la ida ante el Fuenlabrada, mientras que, del resto de equipos de LaLiga Santander que entran en liza este martes, el Málaga debe remontar ante un equipo de inferior categoría, el Numancia.

Igualmente, parece que Gareth Bale tendrá minutos, aunque 'Zizou' no confirmó cuantos y si el galés saldrá de inicio o durante el partido en busca de ritmo para dejar atrás todo un primer tramo de temporada lleno de vicisitudes físicas.

Este resultado frenó la buena marcha de los de Antonio Calderón en el Grupo I, donde lideran con cinco puntos de ventaja en su sueño de lograr el ascenso, principal objetivo de la entidad. El técnico ha advertido que no renuncian a dar una complicada sorpresa, que pasará por adelantarse en el marcador y aprovechar cualquier tipo de relajación de su rival, y que rotará también en su equipo.

El equipo soriano, que no está en octavos de Copa desde la campaña 2002-03 y que no encuentra buenos resultados como visitante, intentará hacer valer sus dos goles en el descuento de la ida en Los Pajaritos para agravar la situación de los de Míchel, que han ganado sus dos últimos choques ligueros ante sus aficionados, ante los que el fin de semana tiene un partido clave ante el Levante. Las bajas por lesión no dan excesivo margen al técnico malaguista para hacer rotaciones para este importante duelo.